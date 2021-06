Polonia, Sousa: "Milik e Piatek non distanti da Lewandowski, con tutti in forma siamo tra le migliori"

Paulo Sousa, ct della Polonia, ha parlato alla vigilia del match con la Spagna delle assenze per infortunio di Milik e Piatek a Euro 2020: "La nostra idea principale di gioco non dipende dai giocatori, anche se i calciatori possono fare la differenza a livello individuale. Come ho già detto, Milik e Piatek sono due attaccanti della nostra Nazionale non distanti da Lewandowski. Facendo un paragone con le altre squadre, quando tutti sono completamente in forma, siamo tra le migliori Nazionali in attacco".