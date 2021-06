Re Filippo fa visita al Belgio: complimenti a Mertens per aver superato Maradona al Napoli

Il re Filippo di Belgio ha fatto visita alla Nazionale nel suo ritiro prima dell'inizio dell'avventura nell'Europeo. Il sovrano ha fatto i complimenti a Dries Mertens, attaccante del Napoli, per aver battuto il record di gol di Diego Armando Maradona con la maglia dei campani. Un momento importante per l'attaccante e per i suoi compagni, che hanno regalato a Filippo una maglia con la personalizzazione e il numero 1.