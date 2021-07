Rischio beffa per Rimedio della Rai: oggi l'esito del molecolare, già pronto il sostituto

Dopo la grande gioia, il rischio beffa. Alberto Rimedio, telecronista di Rai Sport che ha accompagnato gli italiani per 7 anni telecronache azzurre, rischia di perdere la finale di Wembley. Rimedio è risultato positivo ad un tampone rapido, ieri si è sottoposto al molecolare. Se questa mattina la positività dovesse essere confermata sarebbe costretto a saltare la finale con l’Inghilterra. E così Di Gennaro che è tornato in Italia ed è pronto a partire, ma è stato a stretto contatto con lui. Rimedio, come la maggior parte dei suoi colleghi, è vaccinato: oggi conoscerà il verdetto. Chi prenderà il suo posto in caso di forfait? In pole c'è Stefano Bizzotto, che ha commentato diverse partite dell’evento itinerante ed è il giornalista più esperto di RaiSport.