Russia-Danimarca, le formazioni ufficiali: 4 'italiani' titolari

Di seguito le formazioni ufficiali di Russia-Danimarca, partita conclusiva del Gruppo B di Euro 2020. Si gioca al "Parken" di Copenaghen. Hjulmand conferma in blocco l'undici che ha giocato contro il Belgio, mentre Cherchesov presenta in difesa la novità Kudryashov, all'esordio in questi Europei, al posto di Barinov. Miranchuk, Kjaer, Maehle e Damsgaard gli "italiani" titolari:

RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Dzhikiya, Diveev, Kudryashov; Mario Fernandes Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. A disp. Shunin, Dyupin, Karavaev Semenov, Cheryshev, Barinov, Sobolev, Zabolotny, Zhemaledtinov, Ionov, Evgenyev, Mukhin. All. Cherchesov.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. A disp. Lossl, Ronnow, Andersen, Skov, Skov Olsen, Dolberg, Jorgensen, Norgaard, Stryger Larsen, Wind, Cornelius, Jensen. All. Hjulmand

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos e Gringore (Francia)

IV UOMO: Schärer (Svizzera)

VAR: Letexier (Francia)