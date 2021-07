"Se non ci date bus scoperto non andiamo da Draghi": trattativa Stato-Bonucci per la festa azzurra

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola riporta alcuni passaggi della discussione tra Leonardo Bonucci ed i responsabili del servizio d’ordine per la sfilata della nazionale italiana dopo la vittoria dell'Europeo.

“Leonardo Bonucci all’uscita dal Quirinale ha discusso animatamente con alcuni responsabili della sicurezza che ribadivano il “no” al pullman scoperto, il difensore viterbese della Juventus non è uno che le manda a dire e gli sarebbe scappato: “Se è così non fateci andare neanche da Draghi e riportateci in albergo” si legge.