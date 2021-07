Sfilata Italia non era autorizzata: "Hanno deciso Bonucci e Chiellini"

La sfilata degli Azzurri non era autorizzata: "Hanno deciso Bonucci e Chiellini". Questo il titolo in home page del portale Sportmediaset, che racconta delle polemiche nate dopo la sfilata della nazionale: "Mi risulta che Chiellini e Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile", non si tira indietro e fai nomi il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi che in un'intervista al Corriere della Sera dà al sua versione sulla festa della Nazionale a Roma e sul bus scoperto che ha attraversato le strade della Capitale, a suo dire senza autorizzazione.