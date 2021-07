Spagna, Busquets non ci sta: "Abbiamo dimostrato di essere superiori all'Italia"

Il centrocampista e capitano della Spagna Sergio Busquets ha parlato così dopo la sconfitta ai rigori conto l'Italia ai microfoni della UEFA: "Abbiamo dimostrato di essere superiori all'Italia, abbiamo imposto il nostro gioco con il possesso palla, recuperandola il più rapidamente possibile e abbiamo fatto la gara.

Ma non ci resta che congratularci con l'Italia per il passaggio del turno. - continua Busquest parlando del futuro - Non è il momento di pensare a me, in questo momento sono triste e orgoglioso allo stesso tempo per come è andata la gara. Manca un anno e mezzo al Mondiale, ma siamo sulla strada giusta, questa è una grande nazionale a cui è mancata solo la finale, ma eravamo determinati ad arrivarci".