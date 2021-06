Spagna, Fabian fuori dalle prove generali per la gara decisiva con la Slovacchia

L’Europe di Fabian Ruiz, non è di certo cominciato nel migliore dei modi. Lo spagnolo ha visto il campo con il contagocce nel centrocampo della Spagna. Il ct Luis Enrique, ha finora optato per altre scelte preferendogli altri giocatori. La Spagna, reduce da 2 punti nelle prime due gare di Euro2020, domani alle 18 se la vedrà con la Slovacchia per la gara decisiva per passare il turno. Nelle prove generali in vista della gara di domani, Fabian Ruiz è rimasto fuori dagli 11. Al suo posto, sono stati provati Busquets, Thiago, Pedri. Si profila un’altra panchina per l’azzurro.