Spagna, Fabian parte ancora dalla panchina con la Svizzera: le scelte di Luis Enrique

La Spagna affronterà la Svizzera nel primo quarto di finale che si giocherà oggi. Gli uomini di Luis Enrique, dopo il successo sulla Croazia, devono battere la Svizzera reduce dall'impresa con a Francia. Secondo il quotidiano spagnolo As a centrocampo non ci saranno grosse novità: ancora out Fabian e maglia da titolare per Busquets con Pedri e Koke. In attacco Morata con Sarabia e Ferran Torres.