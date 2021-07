Spagna, Luis Enrique spavaldo: "Non ho visto nessuno meglio di noi a Euro2020"

"Se ho visto qualche nazionale migliore della Spagna? No", secco, senza pensarci su due volte. Per Luis Enrique la sua selezione ha tutto per arrivare in finale a Euro 2020 e nella conferenza stampa della vigilia del quarto di finale contro la Svizzera non ha avuto timore a dirlo: "Anche se commettiamo alcuni errori individuali, l'attitudine di squadra è sempre positiva. Siamo tra le migliori nazionali in fase difensiva. La Svizzera la conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Per come fanno pressione e attaccano anche loro sono tra le migliori squadre dell'Europeo, sarà molto complicato batterla".