Spagna, Oyarzabal sull'Italia: "Sono in un grande momento come noi"

Mikel Oyarzabal, attaccante spagnolo autore del rigore decisivo contro la Svizzera, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale tra Italia e Spagna: “Il percorso verso la palla sul dischetto è stato un po' più lungo del normale però ero sicuro che le cose sarebbero andate bene”.

Sul cambio generazionale della Roja: "Ci sono momenti in cui è giusto che ci sia un cambio del genere. E' logico che ci manchino dei calciatori che hanno dato molto a questa selezione, ma il cambio generazionale è d'obbligo. Nei due Europei in cui ho giocato il livello è stato alto. Critiche? Ditemi voi se sono giuste o sbagliato. Noi, di par nostro, abbiamo sempre saputo di essere un gruppo solido e forte. E l'abbiamo dimostrato. I commenti erano esterni, ognuno è libero di dire ciò che vuole. Noi non abbiamo mai dubitato di noi".

Sulla sfida contro l'Italia: "Se siamo noi stessi possiamo vincere. Qualunque sia il rivale, dobbiamo fidarci dell'idea di calcio che abbiamo. L'Italia ha grandi interpreti. Sarà una partita molto difficile. Hanno mostrato il loro livello e sono in un grande momento, proprio come noi. Dobbiamo segnare un gol in più di loro".

Spagna pronta per l'eventuale lotteria dei rigori: "Studiamo portieri e tiratori. Abbiamo lavorato ai rigori in questo periodo e immagino che lo avranno fatto anche le altre squadre. Dietro c'è tanto lavoro e dobbiamo dargli valore".