Spagna, si teme focolaio dopo la positività di Busquets: nel test amichevole gioca l'U21

La positività al Covid di Sergio Busquets fa scattare l'allarme in casa Spagna: il timore, a pochi giorni dall'Europeo, è che possa scoppiare un focolaio all'interno del gruppo squadra. Lo riferisce l'edizione online di AS: il test amichevole contro la Lituania, in programma il prossimo martedì, verrà disputato dall'Under 21, che sarà guidata per l'occasione da Luis De La Fuente.