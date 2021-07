Spagna-Svizzera 1-1 al 90, servono i supplementari: Shaqiri pareggia i conti

Il primo tempo è stato di marca spagnola, il secondo quasi interamente di marca svizzera. E così per decretare la prima semifinalista di Euro 2020 non bastano i tempi regolamentari: Svizzera e Spagna sono sull'1-1, prima l'autogol di Zakaria, poi la rete di Shaqiri, e sono costrette ai supplementari. In tribuna l'azzurro Fabian Ruiz.