Svizzera-Spagna, le formazioni ufficiali: ancora out l'azzurro Fabian

Di seguito le formazioni ufficiali di Svizzera-Spagna, match valevole per i quarti di finale di Euro 2020.

Xhaka, uno degli uomini di riferimento della Svizzera, è squalificato: Petkovic, accanto all'atalantino Freuler ha scelto Zakaria. A completare il reparto Widmer e Zuber, mentre Elvedi, Akanji e Rodriguez si piazzeranno a protezione di Sommer. In attacco non si cambia: Embolo e Seferovic verranno supportati da Shaqiri.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

In casa Spagna pochissimi cambi rispetto l'ultimo match, Unai Simon viene confermato in porta, così come Azpilicueta, Eric Garcia e Laporte. Torna Jordi Alba al posto di Gaya, mentre a centrocampo ci saranno Pedri e Koke in aiuto a Busquets. Luis Enrique vuole andare sul sicuro anche in attacco: Morata non si tocca, come confermato dallo stesso ct spagnolo, sulle corsie agiranno invece Sarabia e Ferran Torres. Gerard Moreno partirà dalla panchina.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia