Svizzera-Turchia, le formazioni ufficiali: tanti 'italiani in campo

Ultima giornata del girone A, Turchia e Svizzera si giocano la qualificazione: entrambe devono assolutamente vincere per poter sperare di rimanere all’interno del torneo, ma tutto dipenderà dalle altre terze, su sei squadre verranno ripescate in quattro. In campo tanti giocatori del nostro campionato, Demiral e Calhanoglu partiranno dal primo minuto. Ecco le scelte dei due tecnici:

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Allenatore: Vladimir Petkovic

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur; Ayhan; Under, Tufan, Kahveci, Callhanoglu; Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes