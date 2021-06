Toloi insidia Di Lorenzo: c'è un favorito per gli ottavi con l'Austria

L'Italia di Mancini si prepara ad affrontare sabato l'Austria per gli ottavi di finale degli Europei. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che con Florenzi ancora ko, c'è un posto libero a destra e se lo contenderanno ancora una volta il napoletano Di Lorenzo e Toloi dell'Atalanta. Quest'ultimo al momento è in vantaggio. In attacco blindata la titolarità di Insigne.