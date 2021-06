Ucraina-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: Elmas in attacco con Pandev

Di seguito le formazioni ufficiali di Ucraina-Macedonia del Nord, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2020. Presente anche l'azzurro Eljif Elmas, che secondo lo schieramento presentato dalla UEFA agirà in una posizione insolita, da attaccante, come spalla dell'ex azzurro Goran Pandev.

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk

CT: Andriy Shevchenko

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkoski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardi; Pandev, Elmas

CT: Igor Angelovski