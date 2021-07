UFFICIALE - Comunicato Uefa: "Disgustoso il razzismo sui social contro i giocatori inglesi"

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "La Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell'Inghilterra sui social media dopo la finale dell'Europeo, per i quali non c'è spazio nel calcio né nella società. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile". È quanto afferma la Uefa sul proprio profilo Twitter. (ANSA).