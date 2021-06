UFFICIALE - Fabian si è vaccinato: la Spagna ha ricevuto la dose completa prima di Euro2020

La Spagna riceve il vaccino prima di Euro2020. Come riferito dalla RFEF, la Federcalcio spagnola, i calciatori convocati per l'Europeo - tra cui anche il napoletano Fabian Ruiz - stamattina hanno ricevuto la somministrazione completa di vaccino anti-Covid. Una decina di membri dell'Unità di Sicurezza dell'Hospital Central de la Defensa si sono recati a Las Rozas, in accordo col Governo spagnolo, per eseguire i vaccini, al fine di permettere alla Spagna di disputare la kermesse internazionale in piena sicurezza.