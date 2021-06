UFFICIALE - Italia, arriva l'ok dalla Uefa: scelto il sostituto di Sensi

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Cambio nel gruppo dei 26 azzurri di Roberto Mancini, a quattro giorni dal via dell'Europeo: con l'ok della Uefa, Matteo Pessina sostituisce Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, incluso inizialmente nella lista ufficiale dell'Italia, aveva subito una ricaduta dell'infortunio muscolare dello scorso maggio: per questo Mancini aveva tenuto come riserva l'atalantino Pessina e ieri, di fronte all'impossibilità di recupero entro la partita con la Turchia di Sensi certificata dallo staff medico della nazionale, era stata inviata documentazione e richiesta di cambio all'Uefa. Oggi, il nulla osta e' arrivato a Coverciano. Sensi lascera' domani il ritiro della nazionale (ANSA).