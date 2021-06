UFFICIALE - Italia, Verratti verso il recupero: le condizioni degli altri azzurri

Dopo l'ottimo esordio contro la Turchia, si avvicina la seconda gara dell'Italia a Euro 2020. Alcuni azzurri sono acciaccati, in conferenza stampa il professor Ferretti ha fatto chiarezza sulle loro condizioni.

Verratti: il centrocampista del Psg che non era sceso in campo contro i turchi, può considerarsi praticamente recuperato. "L'iter riabilitativo è terminato" - dice Ferretti - "Adesso manca l'ultimo miglio, sta per tornare in gruppo".

Florenzi e Berardi: il terzino destro domani dovrebbe riprendere gli allenamenti ma è da valutare: la contrattura sta migliorando e si vedrà a breve come poterlo inserire nuovamente in gruppo. Berardi invece dopo la contusione rimediata nella ripresa contro la Turchia non sembra avere problemi ed è arruolabile per la Svizzera.