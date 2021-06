UFFICIALE - Ucraina, grave infortunio per Besedin: Europei finiti per l'attaccante

L'Ucraina approda per la prima volta ai quarti di finale degli Europei ma perde un suo attaccante. Nel corso della partita contro la Svezia l'intervento folle di Marcus Danielson su Artem Besedin ha gravemente infortunato l'ucraino. Al giocatore, sottoposto a risonanza magnetica, ha riscontrato una lesione parziale dei legamenti laterali interni ed esterni e una frattura non scomposta dei condili femorali. La Dinamo Kiev, squadra che detiene il cartellino del giocatore, fa sapere che i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi.