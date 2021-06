Variante Delta: la UEFA non sposta la finale da Londra. Ma inglesi non possono venire a Roma

Sarà difficile, quasi impossibile, cancellare le semifinali e la finale a Wembley di questo europeo. Le pressioni dell’Unione Europea per giocare in condizioni di maggior sicurezza, di fronte al rialzo dei contagi Covid nel Regno Unito – ieri 20.479 nuovi positivi –, sotto la spinta della variante Delta, non hanno per ora intaccato la posizione dell’Uefa. La variante Delta - sottolinea La Gazzetta dello Sport trattando l'argomento - sta diventando prevalente in altri paesi, ma in Inghilterra le cifre sono davvero preoccupanti.

La vaccinazione massiccia – l’84,6% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il 62,1% ha completato il ciclo – protegge dal virus gli adulti, ma gli Under 30 sono i più colpiti da quella che ormai viene classificata come terza ondata. Organizzare tre gare a Wembley, con 60 mila spettatori a match, significa che in cinque giorni si ammasseranno 180 mila persone. Sullo sfondo, i quarti dell’Inghilterra a Roma, dove i fan inglesi non possono in teoria andare per la quarantena e perché il Regno Unito non ha aderito al passaporto vaccinale.