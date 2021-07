Vergogna in Inghilterra: insulti razzisti ai calciatori che hanno fallito dal dischetto

La piaga degli insulti a sfondo razzista sui social resta aperta nel Regno Unito e la sconfitta dell'Inghilterra ai rigori contro l'Italia nella finale di Euro 2020 ha scatenato ancora una volta i soliti leoni da tastiera: Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira via social per aver avuto la colpa di fallire la loro esecuzione dal dischetto. In merito la Metropolitan Police ha fatto sapere che questi abusi non sono accettabili e vi saranno investigazioni in merito. Anche il primo ministro inglese, Boris Johnson, è intervenuto sulla questione: "Questa squadra merita di essere lodata e non di subire abusi razzisti sui social media. I responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi".