Verratti celebra Jorginho: "E' indispensabile per noi, fa sembrare tutto semplice"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Uefa.com, Marco Verratti ha parlato del compagno di reparto Jorginho, tra i centrocampisti più brillanti di tutto l'Europeo: "Jorginho fa sembrare tutto molto semplice, penso che sia indispensabile per questa squadra per il suo modo di giocare penso che non abbiamo molti con quelle caratteristiche ed è intoccabile perché comunque fa girare la squadra ha i tempi di giocata che permettono a tutti di rendere al meglio, è facile da una parte giocare con Jorginho e quindi sono felice che il mister abbia puntato su questo tipo di gioco perché penso che è quello che fa rendere al massimo ogni singolo giocatore".