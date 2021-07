VIDEO - Disordini a Wembley, almeno 100 tifosi inglesi forzano i cordoni per entrare

Disordini a Wembley. Come riporta il giornalista Tariq Panja sul proprio profilo Twitter, almeno 100 tifosi inglesi hanno forzato infatti i cordoni di sicurezza per entrare allo stadio e assistere alla finale di Euro 2020. È servito l'intervento della polizia per ripristinare l'ordine. Di seguito le immagini.

It appears the breach was more serious than anyone thought. Numbers that broke through at least in the hundreds. pic.twitter.com/qM1ngYzyI8