VIDEO - Italia rientrata a Roma dopo il trionfo: centinaia di tifosi ancora in festa

I campioni d'Europa sono arrivati a Roma. La Nazionale azzurra è rientrata in Italia e pochi minuti fa è arrivata al Parco dei Principi accolta da un centinaio di tifosi in festa. Il primo a scendere dal pullman è stato capitan Chiellini: coppa in mano, corona in testa, Re Giorgio festeggia con i tifosi. Il calcio è tornato a casa!

🇮🇹 Dopo il trionfo a Wembley gli azzurri rientrano nel loro albergo romano

