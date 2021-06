Zazzaroni: "I sei puffi del Mancio. Var? Senza Italia sarebbe a casa"

"I puffi del Mancio. VAR benedetto (se usato bene)". Queste le parole di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport nell'edizione odierna. La partita contro l'Austria ha visto la Nazionale con poca liberta, vincente nel punteggio, ma perdente atleticamente con chili e centimetri che ormai incidono tanto nel calcio. 6 giocatori su 11 nel primo tempo erano sotto i 75 chili, tra i quali i tre in mezzo e così siamo stati sovrastati. E' andata meglio con Locatelli, Chiesa, Pessina e Cristante.

La verità comunque è che senza VAR saremmo a casa. La designazione è stata inopportuna, l'arbitro è stato corretto per ben tre volte dalla tecnologia. Inizialmente non aveva visto il giallo di Arnautovic su Barella, mentre era in possibile vedere ad occhio nudo il fuorigioco dell'ex Inter sul momentaneo 1-0 austriaco. Più vistoso il fallo di Pessina che sarebbe stato punibile con il rigore se non ci fosse stato il VAR a decretare il fuorigioco di Lainer. Il VAR ha rotto un passato di errori ed ingiustizie umane e disumane, perché l'arbitro che commette un errore è come il calciatore che fallisce un rigore, dovrebbe coltivare un'idea più alta e rispettosa della giustizia del campo.