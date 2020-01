Cremonese, Gaetano si presenta "Sono un centrocampista offensivo, trequartista o seconda punta"

E’ stato presentato quest’oggi, mercoledì 22 gennaio, in una conferenza stampa al Centro ‘Arved’ il nuovo centrocampista della Cremonese Gianluca Gaetano: "Sono un giocatore offensivo e, anche se in una stagione nelle giovanili del Napoli ho fatto il mediano, il mio ruolo è quello di centrocampista offensivo, trequartista o seconda punta. Gioco per attaccare la porta, ho dribbling e gol. Quando ero a Napoli pensavo solo ad allenarmi, a tutto il resto ci ha pensato il mio procuratore. Poi quando è arrivata questa chiamata, come detto, ne sono stato felice”.

PARAGONE CON CASTROVILLI - “Lui qui ha fatto un percorso molto importante, spero di portare in alto la Cremonese”.