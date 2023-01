LIVE - Coppa Italia Primavera, Juve-Napoli 1-0 (33' Yildiz): Spavone si divora il pareggio

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



74'- Juve che al momento riesce a difendersi dagli attacchi di un Napoli sempre più insistente in avanti.

71'- Rossi!! Girata davvero brutta a concludere un'ottima azione d'attacco del Napoli: palla direttamente in fallo laterale.

69'- Il Napoli risponde con Rossi al posto di Salhi.

69'- Doppio cambio nella Juve: Boruzzi e Nicolò Turco prendono il posto di Stefano Turco ed Yildiz.

68'- Spavone entra in area e mette in mezzo, chiude la difesa della Juve.

65'- Yildiz pizzicato in fuorigioco, punizione per il Napoli.

63'- Ancora Spavone!! Sinistro dal limite, palla stavolta fuori di poco.

62'- Spavone si mangia l'1-1!! Cross nell'area piccola a cercare Spavone, che, da 2 passi, la gira di prima mettendo palla altissima. Errore grave.

60'- Siamo arrivati all'ora di gioco, sempre 1-0 per la Juve sul Napoli.

58'- Cambi nel Napoli: Marchisano e Gioielli entrano al posto di Lamine e Mutanda.

57'- Preme il Napoli: i partenopei guadagnano un altro corner.

56'- Alatsuey!! Tiro-cross molto forte, palla che colpisce Mancini e finisce fuori di poco.

53'- Yildiz e Mancini provano a combinare nell'area del Napoli, la difesa ospite allontana.

52'- Mutanda!! Conclusione potente sul primo palo, Daffara mette in corner.

51'- Pressione alta del Napoli, deciso a pareggiare il prima possibile sfruttando l'inferiorità numerica della Juve.

48'- Cross di Giannini per Pesce, ottimo l'anticipo di Citi sul giocatore del Napoli.

47'- Nella Juve sono usciti Hasa e Ripani.

46'- Turco!! Conclusione deviata da un giocatore del Napoli, subito corner per la Juve.

14:06 - INIZIA LA RIPRESA!

13:49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45'- Alatsuey!! Punizione calciata in maniera pericolosa, Daffara riesce a mettere in corner.

44'- Juventus in 10!! Espulso Rouhi per fallo su Lamine. Punizione dal limite, da posizione decentrata, per il Napoli.

40'- Mancini!! Sinistro di prima su assist di Yildiz, palla colpita debolmente e Turi si salva bloccando.