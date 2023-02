LIVE - Primavera, Napoli-Frosinone 0-0: azzurrini spreconi!

Il Napoli Primavera affronta il Frosinone domani per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

20' - Difesa alta del Frosinone, Rossi finora spesso in fuorigioco

24' - Gioco fermo per un colpo subito da Hysaj, toccato al volto che è già coperto dalla maschetta protettiva

29' - Primo giallo per il Frosinone, dopo una trattenuta su Boni di Rosati

31' - Napoli in attacco, Boni anticipato all'ultimo, poi il tiro di Alastuey è rimpallato

15' - Gara molto combattuta a metà campo, il Napoli per ora tiene bene

9' - Ancora Napoli vivo, ma poco preciso nell'ultimo tocco: transizione veloce ma poi il cross è troppo sul portiere

4' - Super-occasione per il Napoli: palla dentro per Rossi che si ritrova lanciato verso la porta, ma poi calcia debolmente e facile per il portiere

14.32 - INIZIATA LA GARA!

14.29 - Squadre in campo

14.15 - Diramata la formazione ufficiale degli azzurri

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni, Gioielli, Alastuey, Rossi, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Frosinone per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Giuseppe Piccolo di Cercola alle ore 14.30. I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, Castorina, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.