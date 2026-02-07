Live
Primavera, Fiorentina-Napoli: segui la diretta testuale su TuttoNapoli
Premi f5 per aggiornare la diretta del match di Primavera tra Fiorentina e Napoli
11.40 - Ecco i convocati della gara: Barido; Borriello; Caucci; Cimmaruta; D'Angelo; De Luca; De Martino S; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; lovine; Melnyk; Nardozi; Olivieri; Palomba; Pugliese; Raggioli; Torre.
Gli azzurrini di mister Rocco vogliono dare continuità dopo la grande vittoria contro il Cesena.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
