Primavera, Milan-Napoli 0-0: gara molto divertente!
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO
39' - Fase di stallo della gara
30' - CHE OCCASIONE PER CIMMARUTA! Borriello lavora bene il pallone sulla trequarti, palla al centro ma Cimmaruta spara alle stelle!
26' - Prova il Milan a risalire il campo in contropiede, Ferrante è attento sul tiro di Scotti
20' - Prende metri e si alza la squadra di Rocco che prova a pressare ancora di più!
15' - CHE OCCASIONE PERSA DA RAGGIOLI! Palla sanguinosa persa da Cissè, Raggioli è a porta spalancata ma sbaglia clamorosamente!
8' - CIMMARUTA VA VICINISSIMO AL GOL! Giocata a 2 tocchi per l'attaccante del Napoli che calcia di poco alto sopra la traversa.
5' - CHE CHANCE PER SCOTTI! Contropiede furioso di Scotti che supera 4 calciatori, vince un rimpallo su Eletto e poi calcia incrociando ma la palla termina fuori di poco.
11.00 - Inizia la gara!
10.20 - Milan: Bouyer Thiel, Mancioppi, Hodzic, Zaramella, Perera Nisah, Borsani, Nolli, Cisse, Scotti, Cullotta, Idrissi-Regragui. Allenatore: Giovanni Renna.
Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Barido; Genovese, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.
09.00 - Azzurrini chiamati alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni
Tutto pronto a Milano per la sfida tra il Milan Primavera ed il Napoli valida per il 26imo turno del campionato cadetto.
