Primavera, Napoli-Fiorentina 1-0 (De Chiara 1'): immediato vantaggio degli azzurrini!
premi f5 o aggiorna la pagina per la diretta di Napoli-Fiorentina
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. NAPOLI AVANTI DI UNA RETE SULLA FIORENTINA
45' - Ammonito De Chiara
38' - PALO PER CIMMARUTA! Tentativo da lontanissimo per il calciatore azzurro che colpisce il palo!
30' - Cresce la manovra offensiva degli ospiti
26' - Resiste il Napoli, attacco viola con Camelio.
20' - Tentativo da calcio d'angolo per il Napoli: Raggioli stacca alto sopra la traversa
14' - Spinge la viola che prova a reagire: cross di Bertolini all'interno dell'area di rigore, Deli è il più veloce ad arrivare sul pallone ma il suo tentativo è ipnotizzato da Spinelli.
11' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Camelio si trova davanti a Leonardelli ma clamorosamente spara alto!
2' - Sono bastati meno di 40 secondi al Napoli per sbloccare il risultato. Che avvio!
1' - PRONTI VIA! GOL DEL NAPOLI! De Chiara non sbaglia al primo colpo e porta con il suo destro il Napoli avanti nella gara contro la Fiorentina!
10.20 - Diramate le ufficiali della gara:
NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo. A disp: Pugliese, De Luca, Nardozi, Prisco, D'Angelo, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino, Olivieri. All: Rocco
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Deli, Montenegro, Conti; Mazzeo, Braschi, Bertolini. A disp: Fei, Masoni, Bonanno, Puzzoli, Maiorano, Kone, Jallow, Angiolini, Batignani, Bilobrik, Struli. All: Daniele Galloppa
10.00 - Amici di TuttoNapoli benvenuti dallo stadio Piccolo di Cercola dove oggi andrà in scena il 14esimo turno del campionato di Primavera 1 tra Napoli e Fiorentina!
