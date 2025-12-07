Live

Primavera, Napoli-Fiorentina 3-0 (De Chiara 1', Raggioli 48', Camelio (R) 52'): show degli azzurrini!

Primavera, Napoli-Fiorentina 3-0 (De Chiara 1', Raggioli 48', Camelio (R) 52'): show degli azzurrini!
Oggi alle 12:09Giovanili
di Daniele Rodia

premi f5 o aggiorna la pagina per la diretta di Napoli-Fiorentina

55' - Dominio assoluto per i giovani allenati da Mister Rocco, la capolista annichilita!

53' - Ammonito Camelio che nell'esultanza si toglie la maglia.

​​​​​​52' - E SONO TRE! CALA IL TRIS IL NAPOLI! Camelio non sbaglia il rigore

51' - Calcio di rigore per il Napoli! Spinta veemente di Camelio che viene ammonito

48' - GOL GOL GOL! Raddoppio degli azzurrini! Raggioli riceve un passaggio perfetto, si invola verso la porta e non sbaglia! 2-0

​​​​​​46' - Riparte la gara

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. NAPOLI AVANTI DI UNA RETE SULLA FIORENTINA

45' - Ammonito De Chiara

38' - PALO PER CIMMARUTA! Tentativo da lontanissimo per il calciatore azzurro che colpisce il palo!

30' - Cresce la manovra offensiva degli ospiti

26' - Resiste il Napoli, attacco viola con Camelio.

20' - Tentativo da calcio d'angolo per il Napoli: Raggioli stacca alto sopra la traversa

14' - Spinge la viola che prova a reagire: cross di Bertolini all'interno dell'area di rigore, Deli è il più veloce ad arrivare sul pallone ma il suo tentativo è ipnotizzato da Spinelli.

11' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Camelio si trova davanti a Leonardelli ma clamorosamente spara alto!

2' - Sono bastati meno di 40 secondi al Napoli per sbloccare il risultato. Che avvio!

1' - PRONTI VIA! GOL DEL NAPOLI! De Chiara non sbaglia al primo colpo e porta con il suo destro il Napoli avanti nella gara contro la Fiorentina!

10.20 - Diramate le ufficiali della gara:

NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo. A disp: Pugliese, De Luca, Nardozi, Prisco, D'Angelo, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino, Olivieri. All: Rocco

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Deli, Montenegro, Conti; Mazzeo, Braschi, Bertolini. A disp: Fei, Masoni, Bonanno, Puzzoli, Maiorano, Kone, Jallow, Angiolini, Batignani, Bilobrik, Struli. All: Daniele Galloppa

10.00 - Amici di TuttoNapoli benvenuti dallo stadio Piccolo di Cercola dove oggi andrà in scena il 14esimo turno del campionato di Primavera 1 tra Napoli e Fiorentina!