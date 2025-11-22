Primavera, Napoli-Frosinone 0-1: ospiti avanti nel punteggio
53' - Ispiratissimo Barido ci riprova, preme il Napoli
46' - Aggressivo subito il Napoli
12.01 - Riprende la gara, parte il secondo tempo
45' - Intervallo a Cercola, ospiti avanti 0-1
44' - PASSA IN VANTAGGIO IL FROSINONE! In una delle prime uscite offensive, il Frosinone passa in vantaggio a Napoli con la rete di Ndoye: destro spaventoso da fuori area che batte Spinelli
21' - Tentativo da fuori area di Barido che ci prova con un destro preciso, ma Rodolfo devia in corner
15' - Gara totalmente equilibrata
12' - Colpo di testa di Gambardella che termina out
5' - Subito un giallo, ammonito Colley
2' - Subito grandissima occasione per il Napoli che in contropiede colpisce con De Chiara ma la palla non impensierisce Rodolfo
11.00 - Inizia la gara
10.30 - Le formazioni ufficiali del match:
Napoli: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Caucci, Lo Scalzo, Barido. A disp: Pugliese, De Luca, Nardozi, D’Angelo, Anic, Iovine, Melnyk, Camelio, Eletto, Gorica, De Martino.
Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci, Mboumbou, Colley. A disp: Di Giosa, Colafrancesco, Cichero, Fiorito, Lohmatov, Pio Molignano, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Majdenic.
Di seguito l'elenco dei convocati di mister Dario Rocco: Anic, Barido', Camelio, Caucci, Cimmaruta, Colella, D'Angelo, De Chiara, De Luca, De Martino G., Eletto, Gambardella, Garofalo, Gorica, Iovine, Lo Scalzo, Melnyk, Nardozi, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Spinelli.
Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Frosinone, gara valevole per la 12esima giornata del campionato Primavera in programma domani alle ore 11:00 Centro Sportivo Piccolo. Si tratta di uno scontro diretto per gli azzurrini, che sono al 16esimo posto in classifica - e quindi fuori dalla zona retrocessione - con un punto di vantaggio proprio sui ciociari. Bisognerà puntare a fare risultato davanti ai propri tifosi, ancor di più una vittoria sarebbe entusiasmante per proseguire la striscia di tre successi di fila.
