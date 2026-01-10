Primavera, Napoli-Lazio 0-0: poche emozioni in campo
Premi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Lazio di Primavera 1
11.47 - Termina con reti inviolate il primo tempo di Napoli e Lazio: poche occasioni ed emozioni in campo.
45' - Senza recupero termina la prima frazione tra Napoli e Lazio
43' - Cresce, seppur senza creare nulla di pericoloso, la produzione offensiva della Lazio in questo finale di primo tempo.
35' - 10' al termine della prima frazione
34' - Un Napoli sicuramente meglio messo in campo rispetto alla Lazio ma manca il guizzo pericoloso per impensierire la difesa romana.
31' - Ancora tantissimo equilibrio in campo tra le due compagini
30' - Gorica sfrutta una buona imbucata e calcia verso la porta ma Pannozzo è reattivo.
27' - Sprecato completamente il calcio di punizione con una battuta corta che permette alla Lazio il più facile dei recuperi
26' - Raggioli on fire: dribbla due calciatori e guadagna un pericoloso calcio di punizione non lontano dalla porta difesa da Pannozzo
23' - CHANCE NAPOLI! Smeraldi mette un traversone perfetto che taglia tutta la difesa della Lazio e di pochissimi centimetri non trova la deviazione di Gorica a due passi dalla porta!
21' - Pressing alto della Lazio ma il Napoli esce benissimo da una situazione potenzialmente pericolosa con un'ottima uscita dal basso.
17' - Gorica prova a crossare in mezzo ma la difesa della Lazio è attenta e chiude
14' - Calcio di punizione per la Lazio dai 25 metri
11' - Lazio timida, approccio degli azzurrini di Rocco leggermente più in tono.
6' - Preme sull'acceleratore il Napoli, primo corner guadagnato dal lato destro del campo
4' - Gara per adesso equilibrata con le due squadre in fase di studio. Torna il sole su Cercola, ma sono attesi veri e propri nubifragi per il resto della gara
1' - INIZIA IL MATCH
10.58 - I calciatori fanno il loro ingresso in campo, terreno bagnato
10.55 - Tutto pronto per l'inizio del match!
10.42 - Sta per terminare la fase di riscaldamento per le due squadre
10.20 - Diramate le formazioni ufficiali della gara:
NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò. All.: Dario Rocco
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio. A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Napoli-Lazio di Primavera 1, gara che chiude il girone d'andata del campionato dedicato ai giovanissimi delle prime squadre.
Gara dí fondamentale importanza per gli azzurrini che vogliono proseguire il loro buon periodo e vogliono soprattutto allontanare le zone calde della classifica impegnate proprio dai giovani biancocelesti. 4 i punti di differenza tra le due squadre con il Napoli che si presenta al 14esimo posto con 24 punti e la Lazio al 17esimo posto con 20 punti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro