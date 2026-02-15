Primavera, Napoli-Parma 0-1 (Balduzzi 38'): avanti gli ospiti
48' - FINISCE IL PRIMO TEMPO
45' - 3' di recupero
42' - Prova la reazione il Napoli
39' - GRAN GOL DEL PARMA! Cardinali supera Pugliesi e pesca solo solo al centro Balduzzi che insacca a porta vuota!
32' - Ancora Balduzzi tutto solo si divora il gol! Grande chance sulla sinistra, Cardinali serve Balduzzi che incespica e sbaglia!
25' - Balduzzi vicino al gol! Pugliese bravissimo ancora una volta a dire no con i piedi!
22' - Guadagna il primo calcio d'angolo della gara il Napoli
18' - SEMEDO AD UN PASSO DAL GOL! Destro ad incrociare dell'attaccante del Parma trova ancora il no di Pugliese! Grande parata dell'estremo difensore azzurro
16' - Parma più in partita rispetto al Napoli, ospiti sempre pericolosi.
14' - CHANCE PARMA! Semedo si divora il vantaggio! L'attaccante del Parma va a tu per tu con Pugliese che reagisce alla grande e salva il risultato
11' - Fallo commesso su Olivieri, respira il Napoli
6' - Chance per il Parma. Difende bene la difesa azzurrina
2' - Calcio d'angolo in favore del Parma.
11.00 - Inizia la gara!
10.55 - Problema in casa Parma per Castaldo, Corrent sceglie Marchesi dall’inizio.
10.30 - Sono ufficiali le formazioni della partita:
Napoli: Pugliese, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Eletto, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco
Parma: Mazzocchi, Pajsar, Cardinali, Castaldo, Balduzzi, Diop, Conde, Varali, Gemello, Konate, Almeida. All: Nicola Corrent.
10.00 - Inizia il riscaldamento per le due squadre
08.00 - Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale del match di Primavera 1 tra Napoli e Parma in programma allo stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.00. Il Parma può prendersi la vetta della classifica oggi con una vittoria, ma di fronte si troverà il Napoli con tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta dello scorso sabato contro la Fiorentina.
