Live Primavera, Napoli-Sassuolo 2-2 (La Torre 6', Kulla 12', 22', Gorica 41'): Gorica in rovesciata!

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA DI PRIMAVERA 1 TRA NAPOLI E SASSUOLO

46' - FINE PRIMO TEMPO A CERCOLA. RISULTATO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO: 2-2.

45' - Preme il Sassuolo, ma la difesa del Napoli allontana

45' - 4 gol in 45', strana la scelta dell'arbitro di assegnare solo 1' di recupero.

45' - Concesso 1 di recupero

44' - Preme adesso il Napoli alla ricerca di un nuovo vantaggio

42' - GOL FAVOLOSO di Gorica! Il Napoli pareggia i conti e ristabilisce la parità: cross dalla sinistra, la palla attraversa l'area di rigore, Gorica aggancia con il petto e rovescia battendo Nyarko. Parità a Cercola!

30' - Fallo di Gorica, prima ammonizione anche nel Napoli

27' - RADDOPPIO DEI NEROVERDI: uno contro uno facile facile per Kulla che batte Spinelli

22' - Regna l'equilibrio in campo: dopo la rete di La Torre il Napoli non ha sortito altre offensive.

19' - Brutto fallo di Weiss che viene ammonito

12' - GOL DEL SASSUOLO TRA MILLE POLEMICHE! Cross all'interno dell'area di rigore, sponda e tap-in di Kulla: Spinelli salva sulla linea ma per il guardalinee il pallone è entrato! Infinite proteste in campo ma risultato che torna in parità.

10' - Cross di Raggioli al centro ma non trova alcun compagno: Benvenuti fa ripartire il Sassuolo

6' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! Rete pazzesca di Cristian Torre che aggancia con il mancino e scaraventa di pieno collo sotto la traversa il pallone: Napoli avanti!

2' - Prima offensiva azzurra: cross di De Chiara, Gorica stacca più in alto di tutti ma il pallone termina out

11.00 - INIZIA LA GARA

10.05 - Le formazioni ufficiali:

Napoli: Spinelli, Gambardella, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Torre, Caucci, Eletto,Gorica, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.

Sassuolo: Nyarko, Benvenuti, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella,Negri, Kulla, Tomsa. Allenatore: sig. Emiliano Bigica.

09.00 - Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. Di Seguito i convocati di mister Rocco:

Anic, Barido, Borriello, Camelio, Caucci, Cimmaruta, D'Angelo, De Chiara, Eletto, Gambardella, Garogalo, Gorica, Lo Scalzo, Nardozi, Olivieri, Pereyra, Prisco, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Spinelli, Torre.

08:30 - Ora o mai più per il Napoli Primavera: le sconfitte consecutive adesso sono 5 e gli azzurrini sono scivolati in zona playout con 31 punti in 28 giornate. Sfida salvezza con il Sassuolo fermo a 32 punti al 15 esimo posto.