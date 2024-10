Live Primavera, oggi alle 15 Napoli-Bari: seguila in diretta su TN

Oggi, alle 15:00, il Napoli Primavera affronterà il Bari nella quinta giornata del campionato di Primavera 2. Gli azzurrini arrivano a questa sfida con il morale alto, forti di due vittorie consecutive che li hanno proiettati nelle parti alte della classifica. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nelle ultime settimane e vuole continuare la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo. Dall’altra parte, il Bari Primavera si trova in una situazione decisamente più complicata. I biancorossi, infatti, non hanno ancora ottenuto una vittoria in questo campionato, raccogliendo soltanto un punto in quattro giornate. La squadra pugliese è chiamata a una reazione per evitare di scivolare ulteriormente nelle zone basse della classifica. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena fiducia, cercherà di sfruttare il fattore campo e la buona forma recente, mentre il Bari tenterà di ottenere il primo successo stagionale per dare una svolta al proprio cammino. Sarà un test importante per entrambe le squadre. Qui i convocati del Napoli.

