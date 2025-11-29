Primavera, Parma-Napoli 0-0: gara molto equilibrata
premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live
30' - Ancora Parma che adesso preme maggiormente, Konatè prova a bucare la difesa del Napoli che però resta attentissima
26' - Primo vero affondo del Napoli che ci prova con il destro di Cimmaruta
17' - Calcio d'angolo in favore del Napoli
9' - Giropalla coinvolgente dei padroni di casa che gestiscono i ritmi. Il Napoli attende e prova a colpire nelle ripartenze
2' - Spinge il Parma, subito aggressivi i padroni di casa
11.00 - INIZIA LA GARA
10.50 - Manca sempre meno all'inizio della gara, le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo la fase di riscaldamento e sono pronte a fare il loro ingresso in campo per il fischio d'inizio.
10.47 - Non una gara facile per gli azzurrini che sfideranno la seconda forza del campionato ad una sola lunghezza dalla Fiorentina capolista.
10.40 - Le formazioni ufficiali della gara:
Parma: Astaldi, Pajsar, Nwajei, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Drobnic, Balduzzi, Varali, Konatè, Marchesi. A disposizione: Casentini, Plicco, Venturi, Ciardi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedo. Allenatore: Nicola Corrent
Napoli: Spinelli, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Torre, Caucci, lo Scalzo, Barido. A disposizione: Pugliese, De Luca, Nardozi, Marotta, D’Angelo, Anic, Eletto, Gorica, Genovese, De Martino, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco
Amiche ed amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Parma-Napoli, 13ª giornata del campionato di Primavera 1. Gli azzurrini sono chiamati a reagire dopo il KO casalingo subito contro il Frosinone nell'ultimo turno. Nonostante la sconfitta però, gli uomini di mister Rocco hanno vinto la prima gara in Youth League martedì pomeriggio contro il Qarabag per 2-0
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro