Live Primavera, Parma-Napoli 0-0: gara molto equilibrata

30' - Ancora Parma che adesso preme maggiormente, Konatè prova a bucare la difesa del Napoli che però resta attentissima

26' - Primo vero affondo del Napoli che ci prova con il destro di Cimmaruta

17' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

9' - Giropalla coinvolgente dei padroni di casa che gestiscono i ritmi. Il Napoli attende e prova a colpire nelle ripartenze

2' - Spinge il Parma, subito aggressivi i padroni di casa

11.00 - INIZIA LA GARA

10.50 - Manca sempre meno all'inizio della gara, le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo la fase di riscaldamento e sono pronte a fare il loro ingresso in campo per il fischio d'inizio.

10.47 - Non una gara facile per gli azzurrini che sfideranno la seconda forza del campionato ad una sola lunghezza dalla Fiorentina capolista.

10.40 - Le formazioni ufficiali della gara:

Parma: Astaldi, Pajsar, Nwajei, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Drobnic, Balduzzi, Varali, Konatè, Marchesi. A disposizione: Casentini, Plicco, Venturi, Ciardi, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedo. Allenatore: Nicola Corrent

Napoli: Spinelli, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Torre, Caucci, lo Scalzo, Barido. A disposizione: Pugliese, De Luca, Nardozi, Marotta, D’Angelo, Anic, Eletto, Gorica, Genovese, De Martino, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco

Amiche ed amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Parma-Napoli, 13ª giornata del campionato di Primavera 1. Gli azzurrini sono chiamati a reagire dopo il KO casalingo subito contro il Frosinone nell'ultimo turno. Nonostante la sconfitta però, gli uomini di mister Rocco hanno vinto la prima gara in Youth League martedì pomeriggio contro il Qarabag per 2-0