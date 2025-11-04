Youth League, Napoli-Eintracht 0-0: Dills sbaglia il rigore!
90' - 6' di recupero!
88' - Ultimi minuti a Cercola, ancora parità
84' - Ayadi viene ammonito dall'arbitro
79' - Cambio anche nel Napoli: fuori De Martino, dentro Esposito.
79′ – Cambio nell’Eintracht: fuori Dills, dentro Tsiokos.
74' - Cambio nell’Eintracht: fuori Neuendorff, dentro Ayadi.
72' - DILLS SBAGLIA IL RIGORE! Destro che sorvola la traversa! Clamorosa chance persa per i tedeschi
71' - CALCIO DI RIGORE PER L'EINTRACHT! Dills semina il panico in area di rigore e viene atterrato da De Luca: calcio di rigore ed ammonizione!
69' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di De Chiara su Dills
64' - Ci prova Barido, anche questa volta Sijlevic è attento.
63' - Altro giallo, questa volta per l'Eintracht, calcio di punizione per l'intervento falloso di Boakye Osei su Smeraldi
60' - Destro di Anic ipnotizzato da Sijlevic
57' - Subito dopo l'ammonizione Genovese lascia il campo per Cimmaruta
55' - Cartellino giallo per Genovese
52' - CHANCE PER L'EINTRACHT! Cross laterale deviato dal vento, palla che sbatte sulla traversa e arriva a Llicevic che colpisce a lato.
50' - Fallo commesso da Saviano a centrocampo su Eisele
47' - Tentativo di Fenyő dal limite dell'area, palla altissima
12.30 - Riparte la gara
12.25 - Gara molto equilibrata: approccio discreto degli azzurrini ma sono i tedeschi a comandare il gioco. Nel finale del primo tempo cresce invece la manovra offensiva dei padroni di casa
45' - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE: tanto equilibrio in campo.
23' - Preme l'Eintracht: ci prova Llicevic ma Spinelli è attento.
8' - Prende coraggio la squadra tedesca, arretra il Napoli
3' - Subito distratto l'Eintracht con Boakye che rischia di favorire il blitz di Saviano con una brutta palla persa al limite dell'area.
11.30 - INIZIA LA GARA!
11.10 - Ufficiali le formazioni della gara:
NAPOLI: Spinelli, De Chiara, Torre, Genovese, Gambardella, De Luca, Smeraldi, Anic, Saviano, Baridò, De Martino.
EINTRACHT FRANCOFORTE: Sijlevic; Ahouannou, Eisele, Boakye Osei, Neuendorff; Fenyo, Dills; Ilicevic; Awusi, Souza, Dzanovic.
Benvenuti alla diretta testuale del quarto match di Uefa Youth League: Napoli ed Eintracht Francoforte si sfideranno alle ore 11:30 a Cercola nel quarto turno della competizione europea. Gli azzurrini sono a 2 punti in classifica dopo il doppio pari con lo Sporting e il Psv. Per i giovani tedeschi sono invece 3 i punti.
