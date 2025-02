Video Altri 3 punti per la Fiorentina: Kean e l'ex Gudmundsson piegano il Genoa 2-1, gli highlights

La Fiorentina supera il Genoa per 2-1 al Franchi, ottenendo un successo importante davanti al nuovo acquisto Ndour. I viola partono forte e al 9’ passano in vantaggio con Kean, bravo a girare al volo su assist da punizione di Mandragora. Il Genoa fatica a reagire e alla 30’ subisce il raddoppio: Gosens serve Gudmundsson, il cui tiro deviato da Vasquez beffa Martinez. I rossoblù avrebbero l’occasione per accorciare subito con Cornet, ma l’ultimo arrivato spreca tutto davanti a De Gea.

Dopo un lungo intervallo per il forfait di un guardalinee, il Genoa riapre il match al 55’ con un colpo di testa di De Winter su calcio d’angolo. I rossoblù spingono e sfiorano il pari con lo stesso difensore, fermato da De Gea, mentre la Fiorentina va vicina al tris con Dodo, stoppato sulla linea da Vasquez. Nel finale, i viola si coprono passando al 4-4-2 e gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).