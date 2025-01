Video Bologna show, 3-1 al Monza: gli highlights del match

Il Bologna di Italiano sembra davvero aver trovato la quadra: nella seconda gara valida per il 21° turno di Serie A, Orsolini e compagni hanno infatti travolto il Monza di Bocchetti vincendo 3-1 e soprattutto convincendo nettamente dal punto di vista del gioco. Un successo prezioso, che vale la piena zona europea in classifica e il sorpasso alla Fiorentina. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).