Contestazione, uomo in meno e ko nel recupero: Milan sconfitto 2-1 dalla Lazio, gli highlights

Milan sconfitto 2-1 dalla Lazio

Termina, dopo dieci minuti di recupero complessivi, la sfida a San Siro. La Lazio, con un rigore al 98' realizzato da Pedro, trova i tre punti e scavalca momentaneamente la Juventus al quarto posto in classifica. Rossoneri contestati dal proprio pubblico, nonostante una mezz'ora giocata in inferiorità numerica e aver avuto l'illusione di portare a casa un pareggio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).