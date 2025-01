Video L'Inter batte 3-1 l'Empoli e resta in scia al Napoli: gol e highlights

vedi letture

L'Inter vince 3-1 in casa contro l'Empoli e rimane in scia al Napoli: meno tre punti dagli azzurri in vetta, ma con una gara da recuperare. A segno nella sfida Lautaro Martinez che sblocca il match e Dumfries che raddoppia; più tardi Esposito accorcia le distanze ma nel finale Thuram sigla il tris definitivo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).