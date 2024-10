Video La Fiorentina travolge 5-1 la Roma: gol e highlights

Termina sul risultato di 5-1 la gara dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Roma, valida per la nona giornata di Serie A. Un gara da incubo per i giallorossi, che vengono travolti dalla furia viola: segnano Kean e Beltran in avvio, Konè accorcia momentaneamente le distanze, e ancora Kean sigla la doppietta e riporta i suoi avanti di due a fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di Palladino dilaga con Bove e l'autogol di Hummels. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).