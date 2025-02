Video Napoli beffato nel recupero: finisce 1-1 il derby del Sole con la Roma, gli highlights

vedi letture

Il Napoli non allunga in classifica sull'Inter, dopo il doppio pareggio nei derby la capolista resta a +3 sui nerazzurri. La Roma riesce nel finale a prendere un punto che dà continuità alla sua rincorsa in campionato. All'Olimpico finisce 1-1: al gol di Spinazzola nel primo tempo, risponde Angelino nel recupero. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).