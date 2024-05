Prima Bologna show poi la Juve rimonta in 8 minuti, finisce 3-3: highlights

Termina sul risultato di 3-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus, valido per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Termina sul risultato di 3-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus, valido per la 37esima giornata di Serie A. Partita da montagne russe con i rossoblu che dopo 53 minuti di gioco sono avanti 3-0 grazie alla doppietta di Calafiori (2', 53') e al gol di Castro (11'). Nel finale però la squadra di Thiago Motta abbassa sensibilmente la guardia e i bianconeri in soli otto minuti agguantano il pareggio grazie alle reti di Chiesa (76'), Milik (83') e Yildiz (84').