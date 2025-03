Video Risposta immediata all'Inter! Il Napoli torna a vincere: Fiorentina sconfitta 2-1, gli highlights

Nel segno di Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori: il Napoli torna a vincere e lo fa nel momento di massima pressione da parte della principale rivale per la vittoria dello Scudetto - l'Inter, vittoriosa ieri in rimonta contro il Monza - mandando una chiaro messaggio al campionato con un successo cruciale sulla Fiorentina. Quarta frenata nelle ultime cinque giornate di campionato per i viola di Palladino. Di seguito il tabellino del match, la classifica aggiornata della Serie A e gli highlights della sfida del Maradona. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).